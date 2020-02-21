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Распространение коронавируса нового типа

У самовольно покинувшей карантин пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

В пятницу Аллу Ильину планируют выписать из больницы, куда ее направили судом на принудительное обследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Результаты обследования жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени С.П. Боткина, а затем была отправлена судом на принудительное обследование, свидетельствуют об отсутствии у нее нового типа коронавируса. В пятницу ее планируется выписать из больницы, сообщили ТАСС в городском управлении Роспотребнадзора.

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"20 февраля управлением [Роспотребнадзора] получены результаты лабораторного исследования материалов пациентки... на наличие нового коронавируса 2019-nCoV. Результат отрицательный. Выписка из инфекционного стационара запланирована на 21 февраля", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Петербурге четыре человека самовольно покинули карантин в инфекционной больнице, однако двух из них уговорили вернуться. К двум другим - Ильиной и Анне Рыбаковой - главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подала иски в суды для принудительного наблюдения. На этой неделе иски были удовлетворены, после чего Ильину поместили обратно в больницу. Рыбакова на суд не пришла, однако после вынесения решения о принудительном наблюдении в больнице, добровольно явилась в медучреждение.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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