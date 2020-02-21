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Bloomberg: Apple может разрешить менять браузер и почту по умолчанию на iPhone и iPad

Компания с 2008 года не предоставляет пользователям эту возможность
Описание
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американская компания Apple может позволить владельцам ее мобильных устройств менять браузер или приложение для просмотра почты по умолчанию на те, которые были разработаны другими фирмами. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По словам его источников, в Apple обсуждают такую возможность, окончательное решение еще не принято. Как отмечает агентство, Apple с 2008 года не предоставляет пользователям возможность менять в смартфонах iPhone и планшетах iPad браузер и почтовое приложение по умолчанию. Apple не раз подвергалась критике из-за данной практики.

На устройства можно установить аналогичные приложения сторонних разработчиков, но если пользователю присылают, к примеру, ссылку на какой-либо сайт в текстовом сообщении, то она открывается автоматически в предустановленном браузере Safari. При выборе адреса электронной почты также открывается соответствующее предустановленное приложение от Apple.

Как констатирует агентство, в 2019 году члены Палаты представителей Конгресса США на слушаниях заострили внимание на указанной практике Apple. Законодатели отмечали, что речь может идти о нарушениях антимонопольных ограничений.

По сведениям Bloomberg, Apple также рассматривает возможность смягчения ограничений на работу сторонних приложений на смарт-колонке HomePod. Это может касаться и интернет-сервиса Spotify.

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США
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