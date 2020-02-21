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Полиция Украины задержала 24 человека, мешавших размещению эвакуированных из Уханя

В результате столкновений пострадали девять сотрудников правоохранительных органов

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Десять сотрудников правоохранительных органов пострадали во время стычек с митингующими в поселке Новые Санжары, которые протестовали против размещения эвакуированных граждан из Китая в местном санатории. Об этом заявил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, который транслировал телеканал "Наш".

"На сегодняшний день девять человек пострадали, пять из них серьезно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли пострадавшие среди силовиков. Клименко также сообщил, что в ходе противостояния пострадала одна женщина, а 24 человека были задержаны за нарушение общественного порядка.

"Задержаны утром 17 человек, и вечером задержаны еще семь человек. Расследование продолжается, действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка", - добавил он.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук, который прибыл в поселок вечером в четверг, чтобы лично изучить ситуацию на месте. Комментируя ситуацию с протестами жителей премьер заявил, что "отдельные политические и общественные деятели" попытались использовать ее для собственного пиара. При этом он не назвал каких-либо фамилий.

Гончарук сообщил, что пообщался с персоналом учреждения и убедился, что там "все в порядке".

В четверг из Уханя в Харьков были эвакуированы 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области. Это возмутило местных жителей, они устроили протестную акцию и блокировали автомобильными шинами и техникой подъезды к оздоровительному учреждению.

Противостояние несколько раз перерастало в стычки, один из протестующих с помощью автомобиля пытался осуществить наезд на полицейских. В некоторых автобусах, которые перевозили эвакуированных, митингующие выбили окна камнями. Полиция открыла дело по факту массовых беспорядков, также возбуждено дело по факту угроз или насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Теги
УкраинаКитайРаспространение коронавируса нового типа
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