NBC: в Twitter планируют помечать публикации с фейковыми новостями

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, намерена специальным образом помечать сообщения, содержащие дезинформацию и вводящие пользователей в заблуждение. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

Телекомпания подчеркивает, что некоторое время назад в ее распоряжение попали документы, в которых говорилось о том, что руководство Twitter намерено пересмотреть свой подход к "вводящим в заблуждение" сообщениям. В них указывалось, что под такого рода публикациями будет размещаться яркая - красная или оранжевая - пометка. Она будет предупреждать потенциальных читателей публикации о том, что тот или иной "твит" не соответствует стандартам социальной сети, так как содержит дезинформацию или имеет цель ввести их в заблуждение.

Представитель компании указал в ответ на запрос NBC, что специалисты Twitter действительно работают над тем, чтобы бороться с распространением дезинформации на платформе сервиса, однако не уточнил, каким именно меры будут применены. По данным телекомпании, нововведения могут вступить в силу уже 5 марта 2020 года.

В ноябре 2019 года компания Twitter запретила размещение на своей платформе политической рекламы. По словам ее директора Джека Дорси, люди, принимая решение о поддержке того или иного политического деятеля или партии, не должны руководствоваться проплаченными публикациями.

Twitter - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в "Твиттере" было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн "твитов".