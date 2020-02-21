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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: только треть россиян проходили службу в армии

Все больше респондентов считают 23 февраля праздником военных, отмечают социологи
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 40% жителей России считают, что с 23 февраля следует поздравлять тех, кто проходил военную службу. При этом служили в армии только треть россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Если исходить из суждения, что поздравление с Днем защитника Отечества заслужили только российские военнослужащие, то получат его треть россиян. Именно такая доля наших соотечественников служила в армии по данным на 2020 год (29%), как и девять лет назад (32% в 2011 г.). Чаще с военной службой были связаны мужчины (61%), а также россияне 45-59 лет - 40%. Среди женщин служили и могут получить поздравление на 23 февраля только 3%", - следует из результатов опроса.

Отмечается, что все больше россиян считают 23 февраля праздником военных. Так, если в 2005 году этот день называли праздником всех мужчин почти половина опрошенных, то сегодня такого мнения придерживаются только 27%. "Последние 15 лет эта дата теряет свое исключительно гендерное измерение и все чаще воспринимается в связи с военной профессией и воинским долгом: как день российских военнослужащих (39%, плюс 7 п.п.) или, в историческом контексте, как день рождения Красной армии (24%, плюс 11 п.п.)", - говорится в исследовании.

Чуть больше 60% респондентов сообщили, что скорее бы хотели видеть на военной службе сына, и только 30% - дочь. Основными причинами, по которым опрошенные хотели бы, чтобы их дети выбрали военную специальность и служили в Вооруженных силах, связаны с позитивным восприятием института российской армии.

"В случае дочери россияне хотели бы видеть ее на службе в армии прежде всего потому, что это дисциплинирует (13%), дает стабильность (11%), а также престижно и вызывает уважение (11%). В случае же с сыном причинами одобрения такого карьерного пути стали представления о том, что это мужское дело (25%), связано с защитой Родины и семьи (15%), а также дисциплинирует (12%) и признается престижным занятием (11%)", - следует из опроса ВЦИОМ.

При этом более 40% россиян заявили, что не хотели бы, чтобы их дочь служила, так как армия - не женское дело. В случае сыновей причинами неодобрения военной службы были названы опасения за жизнь, личностные особенности характера ребенка, разруха в армии или пацифизм опрашиваемого.

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РоссияОпросы общественного мнения
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