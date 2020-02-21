Российский университет транспорта ввел карантин для части китайских студентов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский университет транспорта (МИИТ) поместил в карантин 19 китайских студентов, которые ездили на каникулы в КНР. Кроме того, под наблюдением медиков находятся еще пять таких студентов, сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, проректор вуза Михаил Клёнов.

"Во избежание угрозы заражения заболеванием, вызываемым новым коронавирусом 2019-nCoV, вуз принял решение поместить на карантин 19 студентов из Китая, еще пять студентов - отправлены в обсерватор, который был организован на базе поликлиники при университете с круглосуточным медицинским наблюдением и лабораторной диагностикой", - сказал он, уточнив, что карантин организован в отдельном помещении в общежитии.

По словам Клёнова, всего в вузе проходят обучение 192 гражданина КНР. На карантине находятся те студенты, которые успели вернуться с каникул по случаю китайского нового года до 12 февраля. В обсерваторе - вернувшиеся после 12 февраля. Еще 66 студентов пока не успели вернуться из Китая, остальные - не уезжали домой на каникулы, пояснил Клёнов.

"На данный момент ни одного студента с подозрением на коронавирус не выявлено. Все они по прилету прошли медицинский осмотр", - сказал он.

Дистанционное обучение

Ранее Минобрнауки РФ распорядилось, чтобы российские вузы продолжили дистанционное обучение студентов из Китая после окончания каникул. Неподведомственным министерству университетам рекомендовано продолжить дистанционное обучение студентов, находящихся на территории Китая.

Более того, Минобрнауки РФ в январе распорядилось продлить в вузах каникулы для китайских студентов до 2 марта с внесением соответствующих изменений в учебный график.