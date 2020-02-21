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Захарова назвала Средневековьем ситуацию на Украине с эвакуированными из Китая

В некоторых автобусах, которые перевозили эвакуированных, митингующие выбили окна камнями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию на Украине с эвакуированными людьми из Китая с Европой времен Средневековья. Свое мнение она выразила в пятницу на своей странице в Facebook.

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"Как метко подметил еще лет 20 назад [бывший украинский президент Леонид] Кучма, Украина - не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина - это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же", - написала она.

"У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?" - написала Захарова. По ее мнению, обеспечение прав человека это не "возможность закидывать административные здания коктейлями Молотова и жечь покрышки на улицах городов", а гармоничное существование личности, общества и государства и взаимный учет их интересов.

Отдельно представитель МИД упомянула, что протесты происходят во время годовщины переворота на Майдане. "Как символично, что все это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. Такого же дикого, тупого и бесчеловечного, как и сегодняшняя оголтелая "встреча" эвакуированных. Только тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя", - подчеркнула Захарова.

В четверг из Уханя в Харьков были эвакуированы 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области. Это возмутило местных жителей, они устроили протестную акцию и блокировали автомобильными шинами и техникой подъезды к оздоровительному учреждению.

Противостояние несколько раз перерастало в стычки, один из протестующих с помощью автомобиля пытался осуществить наезд на полицейских. В некоторых автобусах, которые перевозили эвакуированных, митингующие выбили окна камнями. Полиция открыла дело по факту массовых беспорядков, также возбуждено дело по факту угроз или насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

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