Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 2236

ТАСС, 21 февраля. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18264 человека. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, за сутки были зафиксированы 118 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 2109 человек были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 75,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 889.

Китайские власти отметили, что на территории 31 провинции в настоящее время больны 54965 человек, состояние 11,6 тыс. из которых оценивается как тяжелое.

Наибольшее число летальных исходов было зарегистрировано в провинции Хубэй - 115 случаев. Всего в провинции, где в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, отмечено 62,4 тыс. случаев заражения. Более 1,4 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.