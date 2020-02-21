Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156

ТАСС, 21 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156. Об этом в пятницу сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

В четверг агентство Yonhap информировало, что число инфицированных в стране достигло 104, 16 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, 87 человек изолированы и проходят лечение.

По информации Центра контроля и профилактики заболеваний, 41 из 52 случаев был зарегистрирован в городе Тэгу, где зафиксирована вспышка заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, и в соседней провинции Кёнсан-Пукто. Три новых случая были зафиксированы в Сеуле.

Южнокорейские власти уже выяснили, что так называемым нулевым пациентом, с которого началась вспышка в Тэгу, была 61-летняя женщина. После заражения она продолжала вести активный образ жизни: пользовалась общественным транспортом и дважды побывала на церковных службах, где в общей сложности присутствовало более тысячи человек. В настоящее время заболевшая изолирована и проходит курс лечения в больнице.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, количество летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели более 18,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 75,4 тыс.