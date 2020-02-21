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В Хабаровском крае откроют обучение по шести новым рабочим специальностям

В частности, в колледжах и техникумах можно будет обучиться на кровельщика, наладчика аппаратного и программного обеспечения и оператора транспортного терминала

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Среди выпускников школ в Хабаровском крае растет спрос на рабочие профессии, в связи с чем техникумы и колледжи открывают в 2020 году обучение по шести новым рабочим специальностям. Об этом сообщил ТАСС начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Игорь Макурин.

"С сентября этого года запланировано увеличить подготовку по направлению "Инженерное дело, технологии и технические науки" в целом на 300 человек и открыть подготовку по... новым рабочим профессиям и специальностям среднего профессионального образования", - сказал Макурин.

Он уточнил, что в одном из колледжей откроется специальность "Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ", преподаваться материал будет в соответствии с новыми госстандартами и с учетом требований стандартов WorldSkills. Также в хабаровских колледжах и техникумах можно будет обучиться на кровельщика, наладчика аппаратного и программного обеспечения, бригадира-путейца, подземного электрослесаря, оператора транспортного терминала.

В регионе традиционно востребованы специальности и профессии строительной отрасли, транспорта, воспроизводства и переработки лесных ресурсов, авиа- и судостроение. Высоким спросом, по словам собеседника агентства, стали пользоваться специальности, связанные с информационными системами и программированием, компьютерными системами.

Кроме того, за последние три года большой популярностью у выпускников школ пользуются специальности медицинского профиля, пожарная безопасность, туризм, образование и педагогические науки.

По словам Макурина, в регионе также увеличивается количество целевиков. В сегменте среднего образования обучается уже почти 600 человек, тогда как годом ранее - около 260. Молодых людей на обучение в основном направляют медицинские учреждения, РЖД и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.

Спрос на рабочие специальности растет

"В настоящее время в 1,5 раза повысился спрос на обучение в техникумах и колледжах, есть конкурс на бюджетные места. А с прошлого года количество желающих учиться в профессиональных образовательных учреждениях превышает число поступающих в вузы. Так, в вузы принято около 11,1 тыс. человек, а в профессиональные учреждения - 11,8 тыс. Увеличивается и прием на внебюджетной основе в профессиональные учреждения, в 2018 году - это было более 1,6 тыс. человек, в 2019 - более 1,9 тыс., план приема на 2020 год - свыше 2 тыс. человек", - добавил Макурин.

От отметил, что рабочие профессии остаются востребованными на рынке труда, и это всегда стопроцентная занятость. "Работодатели, как правило, охотно принимают на работу молодых рабочих, так как основную кадровую потребность предприятия испытывают именно в квалифицированных рабочих кадрах или специалистах среднего звена - техниках, технологах, механиках", - подчеркнул Макурин.

За последние два года в крае увеличили план приема по направлениям "Машиностроение", "Техника и технологии наземного транспорта", начато обучение по 22 новым профессиям и специальностям, в том числе по направлениям "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники", "Управление в технических системах", заключил Макурин.

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