В Крыму в 2020 году вдвое увеличат финансирование антитеррористической защиты школ

"Из бюджета Крыма будут выделены дополнительные средства на антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. На сегодня заявка от них составляет 229 млн рублей на текущий год. Заявка будет однозначно удовлетворена. Но, эта сумма будет значительно, примерно в два раза больше, поскольку необходимо более тщательно подходить к каждому учебному заведению", - сообщила Романовская.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Крым намерены в 2020 году в два раза увеличить объем финансирования антитеррористической защиты школ после задержания в Керчи двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

По ее словам, речь идет об установке камер видеонаблюдения, турникетов, ограждения, переходе на электронные карты - пропуска. Романовская отметила, что отдельного внимания требует подготовка сотрудников охраны.

"Родители обеспокоены, кого подбирают в охранные структуры. Охранники должны быть физически подготовлены, а также отвечать возрастному цензу, соответствовать виду охранника и быстро реагировать на сложные ситуации. С этим есть проблема. Мы будем обращаться к депутатам Госдумы, чтобы требования по возрастному цензу и физподготовке были учтены в законодательстве", - сообщила она.

Кроме того, по словам вице-премьера, в Керчи будет проверена работа службы психологов в общеобразовательных учреждениях, проведена повторная проверка соцслужб, в том числе о того, как проводится профилактическая работа в семьях и среди детей. Планируется доукомплектовать штат психологической службы в образовательных учреждениях, после изучения потребности.

Об обвиняемых

В Центре общественных связей ФСБ России 18 февраля 2020 года сообщили, что в Керчи выявили двух подростков, готовивших теракты в двух образовательных учреждениях, они являются последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

У подростков 2003 и 2004 годов рождения, по месту жительства в Керчи были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств подростки проводили на домашних животных.

Молодые люди обвиняются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Киевский районный суд Симферополя 20 февраля арестовал их до 18 апреля.