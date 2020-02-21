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Козлов: за нарушение сроков строительства соцобъектов в Большом Камне надо увольнять

Глава Минвостокразвития также отметил, что есть и объективные трудности, с которыми сталкиваются власти
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© Наталья Никулина/ТАСС

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 21 февраля. /ТАСС/. Чиновники, которые вновь допустят срыв сроков строительства социальных объектов в Большом Камне в Приморье по единой субсидии на развитие центров экономического роста Дальнего Востока, должны будут покинуть свои должности. Об этом заявил журналистам в пятницу после осмотра стройплощадок объектов министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Мы сегодня посмотрели, как реализуется это все, отметили проблемные точки, на месте сразу обсудили ответственных лиц. Сейчас подведем итоги, и по итогам сегодняшних встреч будет оформлен документ, который несет за собой ответственность всех должностных лиц за выполнение этих сроков. В противном случае они тогда должны будут покинуть свои должности, и на их место придут другие люди, которые будут справляться с этими задачами", - сказал министр.

Он добавил, что есть и объективные трудности, с которыми сталкиваются власти. Так например за четыре года, пока не находилось средств на строительство поликлиники, успели измениться проектные решения и материалы строительства, в связи с чем теперь приходится корректировать разработанную в 2015 году проектную документацию. Некоторые принятые сегодня решения, отметил Козлов, потребуют дополнительного финансирования.

В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставанием. На совещании в феврале он сообщил, что регионы не смогут повторно получить средства по программе, если до этого их не освоили.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, или 6,6 млн человек. В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО был построен 281 объект, выполнен капремонт 215 соцучреждений и объектов инфраструктуры, приобретено оборудование для 103 больниц и 103 ФАПов.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичПриморский крайДальний Восток
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