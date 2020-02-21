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Власти Приморья сообщили, что основной поставщик китайских овощей в регионе снижает цены

Снижение цен произошло в результате возобновления регулярных поставок овощей из КНР
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Одна из крупнейших в Приморье оптовых овощных баз "Дружба" в Уссурийске, которая является основным поставщиком овощей из соседнего Китая в регион, снижает цены на товары. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"Овощи из "борщевого набора" подешевели на уссурийской базе "Дружба". Это позволит сдерживать цены в торговых сетях Приморского края <…> Снижение отпускных цен произошло в результате возобновления регулярных поставок овощей из Китая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о картофеле, капусте, морковке, свекле, луке. Склады начали снова пополняться китайскими овощами еще в начале недели. Восстановить массовые поставки овощей удалось благодаря совместной слаженной работе правительства региона и китайской стороны, помощь оказало генеральное консульство КНР во Владивостоке.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, помимо поиска новых поставщиков из западной и центральной части России власти края продолжают работу в направлении международного сотрудничества с партнерами из Китая.

Российская граница на Дальнем Востоке была частично закрыта 30 января, чтобы препятствовать распространению нового коронавируса. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем практически прекращено. Грузовое сообщение приостанавливалось, но сейчас продолжается в обычном порядке везде, кроме Амурской области.

После приостановки грузового сообщения с Китаем на Дальнем Востоке поднялись цены на зелень и свежие овощи, главным образом огурцы, помидоры, перец. По данным ФАС, за последнюю неделю они вернулись на прежние уровни почти во всех приграничных регионах.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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