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Распространение коронавируса нового типа

В одной из тюрем Китая коронавирусом заразились 200 заключенных

Кроме того, вирус подтвердился у семи охранников

ШАНХАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Массовое заражение новым коронавирусом выявлено в одной из тюрем в восточной китайской провинции Шаньдун. Инфицирование подтверждено у 200 заключенных и семи сотрудников охраны, говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-службы провинциального правительства.

20 февраля, сообщили власти, было закончено проведение обследования более чем 2 тыс. заключенных и персонала тюрьмы Жэньчэн. Все заболевшие в настоящее время проходят курс лечения. На месте работают санитарные службы и эксперты, пытающиеся установить причину массового заражения.

В пятницу организационным отделом партийного комитета провинции Шаньдун также было объявлено о снятии с поста начальника Управления юстиции провинции Цзе Вэйцзюня за просчеты в работе по профилактике и контролю за распространением вируса в тюрьме Жэньчэн.

Первым заболевшим в данной тюрьме стал охранник, у которого коронавирус был выявлен 13 февраля. После этого властями были приняты санитарные меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения вируса на территории тюрьмы.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели около 18,3 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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