Врио главы Чувашии намерен подать чиновникам региона личный пример уважения к гражданам

ТАСС, 21 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, который в январе сменил на посту Михаила Игнатьева после его отставки в связи с утратой доверия, сообщил ТАСС о намерении подавать чиновникам региона личный пример уважительного отношения к жителям республики.

Игнатьева исключили из "Единой России", а после его отправил в отставку президент России Владимир Путин из-за скандального инцидента, когда экс-глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Позже Путин назвал его поступок безобразным. Он отметил, что Игнатьев "лишен чувства уважения к людям".

"Намерен подавать личный пример определенного стандарта поведения. Это касается отношения друг к другу, выстраивания деловых взаимоотношений, отношения к здоровому образу жизни и иных аспектов жизнедеятельности любого человека. Личный пример - уже много", - сказал Николаев.

Вопрос о создании кодекса поведения чиновника в регионе он назвал спорным.

"Очевидно, что многое из этого уже написано. Если появится какой-то дополнительный документ, который будет регламентировать [поведение госслужащих], возможно, он сделает свою работу. Но есть такая поговорка, что все полезно в меру <...> Мне кажется, самое главное в этом процессе - это простые человеческие отношения, такие понятия как совесть, честь и порядочность", - уточнил врио главы региона.