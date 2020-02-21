Южная Корея и Россия подготовили программу к 30-й годовщине дипотношений

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Республика Корея и Россия проведут более 300 различных мероприятий по случаю 30-летия с момента установления дипломатических отношений и года взаимных обменов. Об этом заявил в пятницу в Сеуле заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на заседании комитета по подготовке к юбилею, передает телеканал KBS.

"В преддверии знаменательной даты Республика Корея и Россия будут работать над продвижением 12 совместных программ на основе четырех принципов - совместного развития, устремленности в будущее, инновационного творчества и открытого участия", - подчеркнул Хон Нам Ги. Вице-премьер отметил, что южнокорейская сторона подготовила 162 различных мероприятия по случаю юбилейной даты, российская сторона - 180.

Хон Нам Ги выразил надежду на то, что проект позволит расширить рамки двустороннего сотрудничества, ранее сосредоточенного на экономической сфере, на области культуры, искусства и молодежных обменов.

Ранее вице-премьер сообщил, что правительство Республики Корея организует в России в 2020 году крупный концерт с участием популярных групп, выступающих в жанре кей-поп (корейская поп-музыка), по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, помимо концерта, правительство проведет в России торговую ярмарку, а также ряд других мероприятий.

Нынешний и 2021 годы объявлены годами взаимных культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея. Как заявил ранее южнокорейский министр культуры, спорта и туризма Пак Ян Ву, Россия является ключевой страной в реализуемой Сеулом "новой северной политике", направленной на расширение экономического сотрудничества. Он выразил надежду на то, что проведение годов обменов позволит южнокорейцам и россиянам еще лучше узнать культурное наследие друг друга и укрепить дружественные отношения.