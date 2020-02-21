Южная Корея объявила два города "зонами особого внимания" в связи с коронавирусом

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Республика Корея объявила в пятницу города Тэгу и Чондо "зонами особого внимания" в связи с произошедшей там вспышкой заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн на заседании правительства, посвященном мерам борьбы с инфекцией.

"Власти предпримут особые меры, объявив Тэгу и Чондо зонами особого внимания, где наблюдается резкий рост числа заболевших", - подчеркнул глава кабинета министров. Он отметил, что правительство сконцентрирует усилия на предотвращении распространения вируса, привлекая для этого все доступные ресурсы.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло в пятницу со 104 до 156. По информации Центра контроля и профилактики заболеваний, большинство из них зарегистрированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто. Несколько случаев заражения зафиксированы также в Сеуле.

Южнокорейские власти выяснили, что так называемым нулевым пациентом, с которого началась вспышка в Тэгу, была 61-летняя женщина. После заражения она продолжала вести активный образ жизни: пользовалась общественным транспортом и дважды побывала на церковных службах, где в общей сложности присутствовало более тысячи человек. В настоящее время заболевшая изолирована и проходит курс лечения в больнице.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели около 18,3 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.