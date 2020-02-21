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Распространение коронавируса нового типа

В Японии двое школьников на Хоккайдо заразились коронавирусом

Речь идет о брате и сестре, которые учатся в начальной школе в поселке Нака-Фурано

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в северной японской префектуре Хоккайдо, среди заразившихся двое детей. Об этом в пятницу сообщила администрация префектуры.

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По ее сведениям, речь идет о брате и сестре, которые учатся в начальной школе в поселке Нака-Фурано. Он расположен рядом с популярным у азиатских туристов горнолыжным курортом. Состояние детей нормальное, они идут на поправку.

Еще одна заразившаяся - 40-летняя женщина, работающая в карантинной службе международного аэропорта Саппоро.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии на данный момент превысило 730. Большинство из них - 634 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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