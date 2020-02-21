В ООН прошел показ короткометражных фильмов российского фестиваля "Лампа"

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Короткометражные фильмы социальной направленности, принявшие участие в российском международном кинофестивале "Лампа", были представлены в четверг в штаб-квартире ООН. Картины посвящены темам, затрагивающим каждого, - благотворительности, помощи друг другу, сохранению нашей планеты и ее ресурсов. В мероприятии приняли участие режиссеры и актеры фильмов из России, США, Италии, Индии, Киргизии, Пакистана, Филиппин и других стран, а также дипломаты стран ООН.

Кинопроект "Лампа" в штаб-квартире всемирной организации представила его автор Ольга Зубкова, а также амбассадор кинофестиваля, российская актриса Катерина Шпица. "Лампа" создает уникальный реестр киноистории о людях, которые ежедневно вносят свой вклад в устойчивое развитие планеты, - отметила она. - Мы узнаем о режиссерах и людях из разных стран мира, способных обозначить и предложить решение социальных проблем, важных для каждого жителя земли".

Таким образом, по ее словам, фестиваль формирует площадку для публичной дипломатии. "Вместе в одном зале, посмотрев ролик о сохранении водных ресурсов или толерантном отношении к людям с инвалидностью, мы становимся друзьями и единомышленниками, провозглашающими ценности, понятные каждому человеку", - уверена она.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на мероприятии, напомнил, что в этом году отмечается 25-летие Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, по итогам которой был утвержден ориентированный на интересы человека пакет мер в этой области, включая борьбу с бедностью, неравенством, безработицей. "Все они адресованы прежде всего социально уязвимым категориям граждан, а именно молодежи, инвалидам и пожилым людям", - отметил он. "Свежий взгляд на социальные проблемы молодых режиссеров из разных стран помогает лучше понять нужды и интересы каждого гражданина", - добавил дипломат.