20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ООН прошел показ короткометражных фильмов российского фестиваля "Лампа"

Кинопроект представила Ольга Зубкова

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Короткометражные фильмы социальной направленности, принявшие участие в российском международном кинофестивале "Лампа", были представлены в четверг в штаб-квартире ООН. Картины посвящены темам, затрагивающим каждого, - благотворительности, помощи друг другу, сохранению нашей планеты и ее ресурсов. В мероприятии приняли участие режиссеры и актеры фильмов из России, США, Италии, Индии, Киргизии, Пакистана, Филиппин и других стран, а также дипломаты стран ООН.

Кинопроект "Лампа" в штаб-квартире всемирной организации представила его автор Ольга Зубкова, а также амбассадор кинофестиваля, российская актриса Катерина Шпица. "Лампа" создает уникальный реестр киноистории о людях, которые ежедневно вносят свой вклад в устойчивое развитие планеты, - отметила она. - Мы узнаем о режиссерах и людях из разных стран мира, способных обозначить и предложить решение социальных проблем, важных для каждого жителя земли".

Таким образом, по ее словам, фестиваль формирует площадку для публичной дипломатии. "Вместе в одном зале, посмотрев ролик о сохранении водных ресурсов или толерантном отношении к людям с инвалидностью, мы становимся друзьями и единомышленниками, провозглашающими ценности, понятные каждому человеку", - уверена она.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на мероприятии, напомнил, что в этом году отмечается 25-летие Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, по итогам которой был утвержден ориентированный на интересы человека пакет мер в этой области, включая борьбу с бедностью, неравенством, безработицей. "Все они адресованы прежде всего социально уязвимым категориям граждан, а именно молодежи, инвалидам и пожилым людям", - отметил он. "Свежий взгляд на социальные проблемы молодых режиссеров из разных стран помогает лучше понять нужды и интересы каждого гражданина", - добавил дипломат.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело Ивана Голунова
В ОНК рассказали об условиях содержания полицейских, проходящих по делу Голунова
По данным комиссии, они находятся в хороших камерах, давления на них не оказывают
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС