Американка дважды за последние 10 лет выиграла в лотерею $1 млн

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Жительница Массачусетса Линда Суини дважды за последние 10 лет и два месяца выиграла в лотерею $1 млн. Об этом сообщило агентство UPI.

Суини удалось приобрести билет моментальной лотереи в феврале 2020 года и 7 декабря 2009 года. Жительница пригорода Бостона предпочла получить единовременный платеж в размере около $650 тыс. до вычета налогов. Она отказалась от небольших регулярных выплат полной суммы.

Моментальные или скретч-лотереи в США проводятся гораздо чаще тиражных, не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участникам необходимо лишь стереть защитное поле и узнать, повезло или нет. Но главные призы в моментальных лотереях обычно составляют максимум несколько сотен тысяч долларов и только в редких случаях достигают миллионов.