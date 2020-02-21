Власти Якутии выделили на выплаты ветеранам и детям войны 130 млн рублей

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии к 75-летию Победы на единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, вдовам, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и детям войны выделили из бюджета республики 130 млн рублей. Об этом сообщила журналистам в пятницу министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

В январе сообщалось, что власти Якутии выделят каждому участнику Великой Отечественной войны к юбилею Победы единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей. Соответствующий указ был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым. Вдовам погибших участников, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей выделят по 30 тыс. рублей. Вдовы умерших участников получат по 20 тыс. рублей, ветераны тыла - по 10 тыс. рублей и дети войны - по 3 тыс. рублей.

"Финансирование, предусмотренное на единовременные выплаты к 9 мая из средств государственного бюджета республики, составляет 130 млн рублей. Основная масса [выделенных средств] будет выплачена до 9 мая", - сказала Волкова.

Она отметила, что выплаты будут производиться без получения заявлений. "Если человек прописан в одном месте, но фактически проживает по другому адресу, выплаты также будут назначены в беззаявительном порядке на основании тех данных, которые имеются в нашей адресной системе - на те лицевые счета, которые им заявлены на получение тех или иных мер социальной поддержки", - добавила Волкова.

На территории региона проживают 79 участников Великой Отечественной войны, 4,8 тыс. ветеранов тыла, 599 вдов, 27 блокадников и около 25 тыс. детей войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.