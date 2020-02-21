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Распространение коронавируса нового типа

Жителя Японии задержали за распространение антикитайских листовок

Служащий компании в Киото призывал "не допускать в страну китайцев"

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Киото задержала в пятницу служащего местной компании, который расклеивал самодельные листовки с призывом "не допускать в страну китайцев" в связи с распространением в стране нового коронавируса. Как сообщает информационное агентство Kyodo, злоумышленнику будет предъявлено обвинение в хулиганском нарушении законодательства о наружной рекламе.

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На допросе он признался, что решил расклеивать антикитайские листовки из страха перед новым заболеванием. Следствие сейчас выясняет, не имеет ли арестованный отношения к какой-либо ультраправой организации. Листовки с требованием "не допускать в Японию китайцев" появлялись в Киото и раньше в течение февраля.

На пресс-конференции в Токио, прошедшей в пятницу, министр государственных земель, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба высказал озабоченность в связи с тем, что из-за вспышки в КНР нового коронавируса резко сократился приток китайских туристов в Японию. Он заявил, что это ставит в тяжелое положение многие отрасли местной экономики, занятые обслуживанием гостей из-за рубежа. Министр в связи с этим высказался за то, чтобы активнее пресекать злонамеренные слухи и хулиганские выпады, в том числе в интернете, которые могут еще больше помешать туризму.

В Японии сейчас выявлено более 730 случаев заражения новым коронавирусом, трое умерли. Большинство зараженных (634 человека) - пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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