В Брянске отцепили вагон поезда из-за пассажирки с подозрением на коронавирус

ТАСС, 21 февраля. Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске и отправили в санитарный тупик из-за подозрения, что у одной из пассажирок коронавирус. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пограничном санитарно-карантинном пункте "Брянск-Орловский" управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

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"Вагон [пассажирского поезда] отцеплен, находится в санитарном тупике. Всего в нем был 21 человек - 19 пассажиров и два проводника. Отцепка вагона вызвана подозрением у одной из пассажирок на коронавирус, она госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пассажиры и два проводника находятся в вагоне и проходят в нем медицинское обследование. "При этом двое из них [пассажиров] госпитализированы. По предварительным данным, детей нет", - уточнил он.

Поезд следовал из Киева в Москву и был сформирован "Украинскими железными дорогами". После проведения комплекса противоэпидемических мероприятий в санитарном тупике отправился по маршруту следования. В пресс-службе Московской железной дороги ТАСС уточнили, что пассажирский поезд следует в Москву с отклонением от графика около 50 минут. На вокзале поезд будут встречать специальные службы.