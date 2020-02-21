Число зараженных в провинции Хубэй за сутки возросло до 631

ТАСС, 21 февраля. Число инфицированных коронавирусом нового типа в провинции Хубэй за последние сутки возросло до 631 человека после учета в статистике случаев заражения в местных тюрьмах. Об этом в пятницу сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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Ранее в пятницу сообщалось о 411 новых случаях заражения в Хубэе. По данным на 13:23 пятницы (08:23 мск), в общей сложности в провинции были инфицированы 62 662 человека, 2 144 умерли от вызванного вирусом заболевания, 11 788 выздоровели.

По последним данным информационного портала "Ванъи", ссылающегося на данные региональных властей, число летальных исходов в Китае составило 2 239, количество заразившихся за все время распространения вируса - 75 568, выздоровели 18 324 человека.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию.