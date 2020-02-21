СМИ: еще один врач больницы в Ухане умер после заражения коронавирусом

ТАСС, 21 февраля. 29-летний врач Пэн Иньхуа из города Ухань умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на городское управление здравоохранения.

По его данным, Пэн Иньхуа оказывал неотложную помощь пациентам, страдающим респираторными заболеваниями. 25 января он был госпитализирован из-за инфицирования коронавирусом. Несмотря на усилия медперсонала, Пэн Иньхуа ушел из жизни 20 февраля.

18 февраля сообщалось о смерти главного врача больницы "Учан" в Ухане.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.