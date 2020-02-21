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Распространение коронавируса нового типа

Еще восемь россиян, прошедших карантин, покинули круизное судно в Японии

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Еще восемь граждан РФ, у которых не диагностирован коронавирус после двухнедельного карантина, покинули в пятницу круизный лайнер Diamond Princess, находящийся в порту японского города Иокогама. Об этом сообщило посольство РФ в Японии.

"Сегодня лайнер покинули восемь россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину", - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Facebook. За предыдущие два дня с борта лайнера смогли сойти на берег шестеро россиян, у которых не был выявлен коронавирус.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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