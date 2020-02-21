Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении первых и очередных генеральских званий 60 сотрудникам МЧС, МВД, ФСИН, ФССП, СК, Росгвардии и таможни. Соответствующий указ опубликован в пятницу на портале правовых актов.

Согласно документу, звания от генерал-майора до генерал-полковника присвоено семерым сотрудникам Росгвардии, в том числе замглавы ведомства Олегу Плохому, который стал генерал-полковником.

В МВД специальные звания получили 24 сотрудника из числа высшего начальствующего состава, среди них помощник министра, официальный представитель МВД Ирина Волк, а также замначальника ГИБДД России Олег Понарьин. Генеральские звания присвоены семерым сотрудникам МЧС, четыре сотрудника ФТС получили звания генерал-майоров таможенной службы.

Высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено начальнику СУ СК по Ярославской области Александру Соболеву и заместителю руководителя Главного следственного управления СК Наталье Камышан.

Кроме того, новые генеральские звания присвоены руководителям 10 территориальных управлений ФСИН. Звания генерал-лейтенанта внутренней службы присвоены начальнику ГУФСИН по Челябинской области Виктору Бранту и начальнику ГУФСИН по Нижегородской области Николаю Теущакову, звания генерал-майоров внутреннней службы - начальникам УФСИН по Чеченской Республике Ибрагиму Альсултанову, УФСИН по Удмуртии Михаилу Арсланову, ГУФСИН по Красноярскому краю Николаю Васильеву, УФСИН по Московской области Александру Ветрову, УФСИН по Мордовии Леониду Мустайкину, УФСИН по Краснодарскому краю Виктору Пескову, УФСИН по Оренбургской области Сергею Поршин и УФСИН по Забайкальскому краю Евгению Шихову.

Согласно указу президента, генеральские звания присвоены и шестерым заместителям директора ФССП.

В новость были внесены правки (10:18 мск) - уточняется имя главы УФСИН по Московской области и число заместителей директора ФССП.