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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: четвертый случай коронавируса подтвержден на территории Италии

Мужчина контактировал с людьми, которые приехали из Китая

ТАСС, 21 февраля. Четвертый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвержден в Италии. Об этом в пятницу сообщило агентство ANSA.

По его сведениям, 38-летний мужчина был госпитализирован в больницу города Кодоньо (северная область Ломбардия). Как отметил советник по вопросам благосостояния области Джулио Галлера, заболевший находится в реанимации. Согласно предварительным данным, мужчина не совершал поездок в Китай, но контактировал с людьми, которые оттуда приехали.

До сих пор в Италии было зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Инфицированы оказались пожилая супружеская пара из Китая, находившаяся на Апеннинах в турпоездке, и итальянский исследователь, эвакуированный из Уханя. Все трое находятся в национальном институте инфекционных заболеваний "Спалланцани" в Риме.

Ранее из города Ухань, эпицентра вспышки заболевания, были эвакуированы 56 итальянцев, по прибытии они были помещены в карантин на военную базу под Римом. На данный момент 20 человек уже прошли карантин и покинули базу.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.

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ИталияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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