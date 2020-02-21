Зеленский пообещал украинке, отказавшейся покидать Ухань без собаки, вернуть ее на родину

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченного эпидемией коронавируса города Ухань без своей собаки, и пообещал найти способ вернуть ее на родину. Об этом сообщила в четверг украинская газета "Зеркало недели".

"Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно", - цитирует издание слова Зеленского.

Президент посетовал, что был не в курсе проблемы, с которой столкнулась украинка. "Я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт, - сказал Зеленский. - Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдем способ и вас обязательно вернем".

Зинченко разместила запись разговора с Зеленским на своей странице в Instagram. Ее телефон находился в режиме громкой связи, поэтому голос украинского президента, который вел диалог на русском, слышен зрителям. Рядом с девушкой во время разговора сидел ее питомец по кличке Миша.

Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из Китая, так как не согласилась оставить свою собаку на китайской территории. По ее словам, изначально в украинском посольстве допустили вариант транспортировки на Украину животного, однако при условии, что будут собраны необходимые документы. Девушка сообщила, что ей удалось собрать и передать в посольство документы, однако, по ее убеждению, дипломатическое представительство бездействовало и не согласовало бумаги с китайской стороной. В то же время министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявляла, что условия эвакуации животных украинская сторона обеспечить не может, поэтому под эвакуацией подразумевается лишь транспортировка людей.

В четверг из Уханя в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области были доставлены 73 человека - 45 украинцев и 28 граждан других стран. Они будут находится на карантине в течение 14 дней.