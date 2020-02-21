20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Распространение коронавируса нового типа

Зеленский пообещал украинке, отказавшейся покидать Ухань без собаки, вернуть ее на родину

По словам украинского лидера, он только недавно узнал, что нельзя брать собаку на борт самолета

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченного эпидемией коронавируса города Ухань без своей собаки, и пообещал найти способ вернуть ее на родину. Об этом сообщила в четверг украинская газета "Зеркало недели".

"Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно", - цитирует издание слова Зеленского.

Президент посетовал, что был не в курсе проблемы, с которой столкнулась украинка. "Я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт, - сказал Зеленский. - Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдем способ и вас обязательно вернем".

Зинченко разместила запись разговора с Зеленским на своей странице в Instagram. Ее телефон находился в режиме громкой связи, поэтому голос украинского президента, который вел диалог на русском, слышен зрителям. Рядом с девушкой во время разговора сидел ее питомец по кличке Миша.

Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из Китая, так как не согласилась оставить свою собаку на китайской территории. По ее словам, изначально в украинском посольстве допустили вариант транспортировки на Украину животного, однако при условии, что будут собраны необходимые документы. Девушка сообщила, что ей удалось собрать и передать в посольство документы, однако, по ее убеждению, дипломатическое представительство бездействовало и не согласовало бумаги с китайской стороной. В то же время министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявляла, что условия эвакуации животных украинская сторона обеспечить не может, поэтому под эвакуацией подразумевается лишь транспортировка людей.

В четверг из Уханя в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области были доставлены 73 человека - 45 украинцев и 28 граждан других стран. Они будут находится на карантине в течение 14 дней.

Теги
УкраинаКитайЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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