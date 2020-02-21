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Распространение коронавируса нового типа
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Посол КНР заявил, что Китай полностью победит коронавирус до конца марта

Как сообщил Чжан Ханьхуэй, во многих провинциях и регионах страны уже больше 10 дней нет новых случаев инфекции. В провинции Хубэй количество инфицированных уменьшается

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. Об этом в пятницу заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

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"Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая", - сказал китайский посол.

По его словам, 99% случаев заболевания были зафиксированы на территории Китая. "На сегодняшний день уже больше 18 тыс. человек выписали из госпиталей. Во многих провинциях и регионах, кроме центральной части, уже больше 10 дней нет новых случаев инфекции. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухань, количество инфицированных уменьшается", - добавил дипломат.

Посол отметил, что уровень смертности от коронавируса относительно не высокий. "По провинции Хубэй - где-то два с лишним процента, а по всей стране - всего 0,55%. Мы можем контролировать эту ситуацию", - добавил он.

Дипломат также выразил готовность Пекина к активизации сотрудничества с российскими партнерами в области здравоохранения и борьбы с иностранным вмешательством во внутренние дела двух стран.

Теги
Мельников, Иван ИвановичРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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