"Яндекс.Транспорт" в мае прекратит свою работу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Приложение "Яндекс.Транспорт" в мае 2020 года прекратит свою работу, его функции "переедут" в другой сервис - "Яндекс.Карты". Об этом говорится в сообщении компании.

"Карты" умеют все то же самое: показывать движение автобусов, пробки и сохранять в избранное маршруты и остановки. При переходе все важные данные автоматически перенесутся из "Транспорта" в "Карты", - заверяют в "Яндексе".

Следить за движением автобусов в "Картах" можно будет в специальном разделе с помощью включения кнопки "Транспорт" на главном экране. В реальном времени приложение показывает движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси больше, чем в 70 городах России.

"В будущем в "Яндекс.Картах" появятся новые транспортные возможности. Например, в приложении планируют отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов", - отмечается в сообщении.

Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией "Яндекс.Карт" пользуются 50 млн человек. Приложение работает в том числе офлайн.