На востоке Китая разработали экспресс-тест для выявления нового коронавируса

ШАНХАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Китайские ученые разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса (2019-nCoV), работа которого основана на обнаружении антител. Об этом сообщает в пятницу агентство "Синьхуа" .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Соответствующий комплект для быстрой диагностики разработан Нанкинским университетом (восточная провинция Цзянсу) совместно с компанией Jiansu Medomics Medical Technology. Принцип его работы основан на выявлении антител IgM и IgG. Экспресс-тест позволяет обнаружить коронавирус у человека в течение 15 минут.

Некоторые больницы и медицинские центры в провинции Цзянсу уже начали использовать данный комплект в тестовом режиме. "Анализ нуклеиновой кислоты в настоящее время является основным методом для выявления вируса, однако он требует больше времени и более сложен в применении", - приводит агентство слова профессора из Нанкинского университета.

Клинические испытания

Власти Китая ускорили клинические испытания пяти новых препаратов против заболеваний, вызываемых новым коронавирусом, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на замглавы государственного управления по контролю лекарственных средств Китая Чэнь Шифэя.

По его словам, местные ученые в целом завершили научное исследование этих препаратов на предмет эффективности. Отмечается, что китайские власти также в ускоренном режиме рассматривают возможность выдачи разрешения на их продажу.

Информация о наименовании лекарственных средств в настоящий момент не приводится.

Ранее заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в стране начнутся не ранее конца апреля текущего года.