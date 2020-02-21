В Свердловской области создали первый зоологический студотряд для помощи рептилиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Зоологический студенческий отряд по уходу за рептилиями и оказанию им медицинской помощи появился в Свердловской области. Это первый отряд подобного типа в регионе, сообщила на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС председатель правления молодежной общественной организации "Свердловский областной студенческий отряд" Лейла Расулова.

"Первый год у нас появился зоологический отряд. [Командир] там девочка из Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) увлекается рептилиями, их разведением. И она создала команду, летом они будут работать с этими животными", - сказала Расулова.

В беседе с корреспондентом ТАСС она отметила, что этим летом отряд впервые отправится на первую целину. Там студенты займутся уходом за животными и оказанием им медицинской помощи.