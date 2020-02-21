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Распространение коронавируса нового типа
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Власти Китая выявили более 500 инфицированных коронавирусом в тюрьмах страны

Как сообщили в Министерстве юстиции страны, тяжело больных среди них нет

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Китайские медики диагностировали заражение коронавирусом по меньшей мере у 505 заключенных в пяти тюрьмах в трех регионах Китая. Как заявил в пятницу глава управления по делам тюрем Министерства юстиции КНР Хэ Пин, речь идет о пенитенциарных учреждениях в провинциях Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян.

"К настоящему времени в этих пяти тюрьмах нет тяжело больных. Это 230 заключенных в женской тюрьме в провинции Хубэй в Ухане, еще 41 случай подтвержден в тюрьме в Ханьцзине, там же выявлены девять предполагаемых случаев. Еще один предполагаемый случай инфицирования зафиксирован в исправительно-трудовой колонии провинции Хубэй для несовершеннолетних", - указал он.

"В провинции Шаньдун в тюрьме в округе Жэньчэн подтверждены 200 случаев и одно предполагаемое инфицирование. В тюрьме Шилифэн в провинции Чжэцзян подтверждены 34 случая. Все они недавно поступили в учреждение", - сказал Хэ Пин. "Летальных исходов среди заключенных не зафиксировано", - подчеркнул он.

 

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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