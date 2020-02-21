Автографы Тарковского, Путина и Джорджа Мартина продали на аукционе в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рукописные материалы режиссера Андрея Тарковского к фильму "Зеркало", а также его автографы и фотографии проданы на аукционе почти за 2 млн рублей; личный автограф президента РФ Владимира Путина политологу, журналисту Валентину Зорину ушел с молотка за 340 тыс. рублей, сообщает в пятницу пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

"В первом аукционном разделе "Кинематограф XX века" наиболее востребованными оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. На аукцион были выставлены его рукописные заметки, сделанные при работе над культовым кинофильмом "Зеркало". Пять листов, каждый из которых превысил стартовые отметки в 120 тыс. рублей, были проданы по ценам от 160 до 650 тыс. рублей (без учета премии аукционного дома)", - говорится в сообщении.

Наибольшую сумму - 650 тыс. рублей - заплатил покупатель за написанный рукой Тарковского фрагмент режиссерского сценария. Также с молотка ушли оригинальная фотография и негатив, сделанные на съемках "Сталкера", где вместе с Тарковским запечатлены актеры Александр Кайдановский и Анатолий Солоницын.

"Были проданы многие редкие фотографии и автографы из архива американиста Валентина Зорина. За личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный Валентину Зорину 12 сентября 2001 года, в котором Путин благодарил Зорина за подарок - книгу "Неизвестное об известном", покупатель заплатил стартовую цену 340 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба. Автограф автора "Игры престолов" на русском издании книги, которое Джордж Мартин оставил во время своего единственного посещения России, ушел за 15 тыс. рублей. Лот вырос в цене в 15 раз.

Бейсболка "Группировки Ленинград", подписанная ее лидером, Сергеем Шнуровым, обошлась новому владельцу в 4,2 тыс. рублей (старт составлял 1 тыс. рублей). Как говорят организаторы аукциона, одним из самых необычных лотов стали замок и ручка калитки дома Гоголя на Никитском бульваре. Калитка вместе с замком и металлическим ограждением была выброшена в 1990-х годах во время ремонта усадьбы графов Толстых, где последние годы прожил Николай Гоголь и где он сжег второй том "Мертвых душ". Этот лот ушел с молотка за 180 тыс. рублей.

Автограф Астрид Линдгрен, адресованный поэту Арсению Тарковскому, был продан за 50 тыс. рублей. Всего на торги было выставлено 522 лота в 14 разделах.