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РПЦ предостерегла Константинополь от вмешательства в дела непризнанной Македонской церкви

Регулирование канонического статуса православной церкви в Северной Македонии должно решаться исключительно путем диалога, считает митрополит Волоколамский Иларион

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) предостерегает Константинопольский патриархат от вмешательства в диалог Сербской православной церкви (СПЦ) и непризнанной Македонской церкви. Об этом в интервью газете "Вечерне новости", опубликованном в пятницу, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Русская церковь глубоко убеждена, что регулирование канонического статуса православной церкви в Северной Македонии должно решаться исключительно путем диалога между СПЦ и непризнанной церковью Северной Македонии. Патриарх константинопольский никогда не был частью этого диалога. Он решил, что ему принадлежит право вторгаться на каноническую территорию других поместных церквей и решать проблемы, которые там существуют", - заявил митрополит.

"Так он попытался решить проблему раскола на Украине, опираясь на мировых политиков, которые ему обещали, что если он одобрит автокефалию Украине (не церкви или народу, а государству) все епископы, раскольничьи и канонические, объединятся. Ничего из этого не произошло, потому что каноническая церковь на Украине осталась единой, объединенной вокруг митрополита Онуфрия, который является единственным каноническим главой православия в этой стране. Изменение позиции Варфоломея под влиянием политиков, на наш взгляд, - каноническое преступление, за которое он будет отвечать перед Богом. Если он будет вмешиваться и в отношения между СПЦ и македонской церковью, существуют опасения, что это приведет к похожим последствиям", - заявил Иларион.

Македонская православная церковь является неканонической и никем не признается, однако поддерживается светской властью. Северная Македония является канонической территорией Сербской православной церкви, автономной частью которой является Православная Охридская епископия в Северной Македонии. Ранее источники в СПЦ сообщали ТАСС, что не исключают повтора ситуации с украинским томосом в Северной Македонии с участием константинопольского патриарха Варфоломея. Также высказываются опасения создания непризнанных черногорской и косовской православных "церквей".

Теги
Северная МакедонияРоссияСербия
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