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Росстат назвал три самые важные жизненные цели российского мужчины

Это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье, показали результаты опроса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мужчины в РФ готовы много работать, чтобы жить в зарегистрированном браке и растить детей, но за работу россияне хотят получать высокую зарплату. Об этом сообщили журналистам в пятницу в медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020.

"По данным Росстата три жизненные цели являются для российского мужчины самыми важными - это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье, - говорится в сообщении медиаофиса. - Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, со своей семьей, мужчина готов много работать, но хочет получать и высокую заработную плату за свою работу".

При этом уточняется, что на основе данных выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, средний возврат вступления мужчины в брак составляет 27 лет. "58,6% опрошенных мужчин считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни. Еще 31,4% согласились с тем, что регистрация в ЗАГСе весьма желательное мероприятие", - уточняется в сообщении. При этом только 10% не видят нужды официально оформлять отношения.

"Половина мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих. Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности", - уточняется в сообщении медиаофиса.

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения проводилось в 2017 году во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тыс. домохозяйств. Как пояснили ТАСС в Росстате, подобное наблюдение проводится в РФ раз в пять лет. Основной целью исследования является сбор статистической информации, которая отражает изменения в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье.

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