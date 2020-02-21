Россия по дипканалам согласовывает с Китаем действия по нераспространению коронавируса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что Россия по дипломатическим каналам согласовывает с КНР действия по нераспространению коронавируса. Он отметил, что речи о дискриминационных мерах быть не может.

"Мы дорожим нашими отношениями с Китайской Народной Республикой, все действия согласовываются с китайцами, китайское руководство ставится в известность по дипломатическим каналам", - сказал Песков, подчеркнув, что Россия абсолютно солидарна с КНР в этот нелегкий момент.

"Конечно, не может идти речи о том, чтобы предпринимать какие-то действия дискриминационного характера", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что каждому человеку, вернувшемуся из Китая, для профилактики распространения коронавируса в столице выдается постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания и больничный лист.

Представитель Кремля добавил, что "должны быть меры, которые препятствуют возможному проникновению коронавируса в нашу страну". По его оценке, предпринимаемые правительством и специально созданным штабом действия "демонстрируют свою эффективность". "Меры, конечно, должны приниматься. Относительно конкретного состава этих мер лучше поинтересоваться в штабе, все-таки в правительстве", - уточнил он. "Меры должны приниматься и главная задача - по возможности оградить россиян и нашу страну от проникновения коронавируса", - сказал он.

Песков заявил, что ему неизвестно о проведении рейдов по изоляции граждан Китая в Москве. "А есть рейды по изоляции китайцев? Я не видел таких заявлений, честно говоря, Сергея Семеновича [Собянина]. Я думаю, что лучше вам обратиться в мэрию и прояснить эту ситуацию, - сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле проведение рейдов дискриминационной мерой. - Я не видел таких заявлений об изоляции китайцев, мне не известно о таких заявлениях кого бы то ни было". Он напомнил, что Россия оказывает КНР гуманитарную помощь, а также адресует предложения об оказании какой-либо другой помощи, которая может быть необходима.

Меры в Москве

Собянин на своем сайте сообщил, что каждому человеку, вернувшемуся из Китая, в Москве выдается постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания и больничный лист для профилактики распространения коронавируса. Всего на настоящий момент, по его данным, в столице выдано около 2,5 тыс. таких постановлений. Мэр пояснил, что постановление об изоляции означает, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы. По словам мэра, в Москве до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Мэр отметил, что также ведется работа по выявлению граждан, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания - в гостиницах, общежитиях, частных квартирах. Мониторинг ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. Недавно прибывшим из Китая также выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства. Собянин назвал проведение рейдов "неприятной задачей", необходимой в том числе и для самих потенциальных носителей вируса.