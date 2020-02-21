20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: власти Китая выявили на юго-западе страны случай повторного заражения коронавирусом

Инфицированный уже находится в одной из больниц в городе Чэнду

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая выявили случай повторного заражения новым коронавирусом у человека, недавно выписавшегося из больницы. Об этом сообщила в пятницу газета "Бэйцзин цинняньбао".

По данным издания, инфицированный уже находится в одной из больниц в городе Чэнду. Как уточнил представитель местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, этот пациент проходил диагностику и лечение еще по предыдущему, пятому общенациональному стандарту.

"Пока не выяснено, заразились ли члены его семьи. Мы сообщим об этом сразу же после того, как будут получены результаты анализа", - рассказал он.

В среду власти объявили о вступлении в силу нового общенационального, шестого по счету с января текущего года, стандарта диагностики и лечения нового коронавируса, утвержденного Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Согласно новым правилам, все регионы страны, включая центральную провинцию Хубэй, где наблюдается наиболее мощная вспышка пневмонии, в процессе постановки диагноза обязаны учитывать результаты анализа нуклеиновой кислоты в крови человека или секвенирования (получения генной информации). Кроме того, при лечении больных с тяжелой формой заболевания рекомендуется дополнительно применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом нового типа.

По данным официальной статистики, в Сычуань выписались из больницы уже 222 человек, трое умерли, всего было зарегистрировано 525 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в регионе выявлено пять инфицированных.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2236 человек, выздоровели более 18,2 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Китае опровергли слухи об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии
В институте признали, что слухи серьезно отражаются на деятельности учреждения, но там не намерены прекращать работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС