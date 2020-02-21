20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Предложения по изменениям в Конституции

Норма об участии врачей в разработке медстандартов может войти в Конституцию

При этом в рабочей группе отметили, что все предложения, связанные с организацией здравоохранения и оказания медицинской помощи, в Конституцию внесены быть не могут

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Предложение об участии профессионального врачебного сообщества в разработке медицинских стандартов может войти в президентский законопроект о поправке к Конституции. Об этом журналистам сообщила в пятницу сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

"Основная его [члена рабочей группы Леонида Рошаля] идея могла бы получить отражение в Конституции. Речь идет об участии профессионального врачебного сообщества в разработке стандартов, которые и определяют систему здравоохранения. Это, скорее всего, в Конституцию войдет", - сказала Хабриева.

При этом она добавила, что все предложения, связанные с организацией здравоохранения и оказания медицинской помощи, в Конституцию внесены быть не могут. "Детализация, связанная с компетенцией на уровне Федерации, субъектов и муниципальных властей, это должно быть в отраслевом законодательстве", - уточнила Хабриева.

Она также обратила внимание на еще одно "интересное предложение" из регионов. "Были предложения, чтобы органы государственной власти не размещались только в Москве. Это интересное предложение получило консенсус", - сказала сопредседатель рабочей группы.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта. Как ожидается, президентский законопроект будет рассмотрен во втором чтении 10 марта.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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