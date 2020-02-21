Минздрав предложил расширить программу "Земский фельдшер" на весь средний медперсонал

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минздрав России предложил расширить программу "Земский фельдшер" на весь средний медицинский персонал. Это позволит получать выплаты за переход на работу в муниципалитет всем медработникам данной категории, а не только фельдшерам, сообщила в пятницу директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева.

"На этой неделе мы внесли в Министерство финансов и Министерство экономики предложение о расширении категории среднего медицинского персонала <...>. Только пока фельдшеры получают [выплаты] по этой программе. Мы внесли, чтобы уже во время поправок в федеральный бюджет были внесены изменения, и в строку федерального бюджета, и в постановления, и все медработнки могли принимать участие в этой программе", - сказала она на круглом столе на тему "О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении".

Программа "Земский фельдшер", в рамках которой фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты, получают единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей, действует в России с 2018 года.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.