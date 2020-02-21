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Расследование убийства Бориса Немцова

Песков заявил, что необходимости в международном расследовании убийства Немцова нет

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что по российскому законодательству расследованием занимаются следственные органы страны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Расследование убийства политика Бориса Немцова проводится по законам РФ, никакие международные расследования на территории страны проводиться не могут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России и никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересован ли Кремль в проведении международного расследования этого дела.

Песков не стал комментировать направленный МИД РФ отказ ОБСЕ в предоставлении доступа к материалам дела со ссылкой на государственную тайну. "Рекомендую вам в МИД обратиться, вы же ссылаетесь на их ответ, - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу объяснить, о какой гостайне может идти речь. - Я не хотел бы комментировать ответы нашего МИДа".

Вице-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) в четверг, 20 февраля, в рамках зимней сессии организации представила итоговую версию своего доклада о ходе расследования убийства Немцова. Сам доклад (есть в распоряжении ТАСС) занимает 43 страницы. Его составители пересказывают, как шло расследование, к каким заключениям пришло следствие, как на убийство Немцова отреагировали в ООН, ряд зарубежных правозащитных организаций, а также Парламентская ассамблея Совета Европы.

Решение о назначении специального докладчика по делу об убийстве Немцова было принято на полях зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене в конце февраля 2019 года.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичНемцов, Борис ЕфимовичРасследование убийства Бориса Немцова
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