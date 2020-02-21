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Источник: следователи произвели выемку документов в Елизаветинской больнице Петербурга

По словам главврача больницы Сергея Петрова, это связано с покупкой медицинской автоматической информационной системы. Он сообщил, что прокуратура считает, будто эта система не работает, а деньги по контракту на 18 млн рублей могли быть похищены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге произвели выемку документов в Елизаветинской больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"По результатам прокурорской проверки в Елизаветинской больнице в следственные органы было направлено постановление о принятии решения о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. В больнице прошла выемка документов", - сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что речь идет о поставке медицинской автоматической информационной системы. Сам главврач ГБУЗ "Елизаветинская больница" (Городская больница Святой преподобной мученицы Елизаветы) Сергей Петров сообщил ТАСС, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела.

"Вопросы [прокуратуры при проверке] были связаны с системой, которую мы купили и установили у себя в больнице, они считают, что есть основания полагать, будто эта система не работает, а деньги по заключенному контракту в размере 18 млн рублей могли быть похищены. Но ведь только 17,5 млн рублей стоили лицензии на право пользования программным обеспечением. При этом эта система работает у нас в больнице, кроме того, такая же существует и в медицинском центре Алмазова и в клинике МЧС, потому что это лучшая программа в России", - сказал Петров.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием городской прокуратуры и Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Елизаветинская больница - крупнейший городской стационар, обслуживающий в основном жителей Калининского, Выборгского и Приморского районов города. В прошлом году, по данным больницы, в стационаре получили лечение более 105 тысяч человек, это самый высокий показатель в Санкт-Петербурге.

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