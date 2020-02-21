Собака обошла премьер-министра Финляндии в конкурсе на звание Жителя Тампере 2020 года

ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /ТАСС/. Немецкая овчарка по кличке Топи обошла премьер-министра Финляндии Санну Марин в конкурсе на звание Жителя города Тампере-2020. Об этом сообщила газета Tamperelajnen, проводившая конкурс.

Читателям предлагалось проголосовать за одного из 13 известных горожан, в число которых включили и Топи. Организаторы предлагали определить, кто, по их мнению, принес городу больше всего пользы и сделал Тампере более популярным и узнаваемым. Можно было предложить и своего кандидата.

По результатам голосования собака, у которой 133 тыс. подписчиков в Instagram, получила 15% голосов из почти 4 тыс. Свой выбор в пользу Топи голосовавшие объясняли в том числе тем, что некоторым собака помогла полюбить город, а кому-то просто дарит хорошее настроение. При этом три четверти подписчиков собаки - иностранцы.

"Я создала для Топи страницу в Instagram пять лет назад, когда собаке исполнилось всего несколько месяцев. Мне показалось, что это проще, чем собирать альбом с фотографиями. Сейчас я добавляю новые фото раз в 1-2 дня", - рассказала хозяйка собаки Нина Линдстедт.

Новый премьер-министр Финляндии Марин оказалась на втором месте, уступив Топи всего 0,5%. Она была назначена на должность премьер-министра в декабре 2019 года после ухода с этого поста лидера социал-демократов Антти Ринне.