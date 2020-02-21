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Распространение коронавируса нового типа

Власти города Санья отменили запрет на посещение достопримечательностей из-за коронавируса

Туристы вновь смогут посетить такие известные места, как парк "Край света", парк в горах Наньшань, а также остров Учжичжоу

САНЬЯ /Китай/, 21 февраля. /ТАСС/. Власти китайского города Санья в южной провинции Хайнань отменили запрет на работу некоторых основных достопримечательностей, которые были закрыты с конца января из-за вспышки вызванного новым типом коронавируса заболевания (COVID-19). Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Согласно его данным, с пятницы туристы вновь смогут посетить такие известные места, как парк "Край света", парк в горах Наньшань, а также остров Учжичжоу. Перед дирекциями туристических объектов поставлена задача обеспечить высокий уровень сервиса при соблюдении строгих санитарных норм. Сотрудники парков и других туристических объектов должны регулярно проводить дезинфекцию территории и принимать все необходимые профилактические меры. На территории всех туристических объектов как персоналу, так и отдыхающим предписано носить защитные маски, а также проходить процедуру проверки температуры тела на входе. Туристов призывают не сбиваться в группы и поддерживать дистанцию между друг другом не менее одного метра.

Все туристические достопримечательности в городе Санья и его окрестностях были закрыты для посещения с 25 января из-за вспышки нового коронавируса. Власти были вынуждены пойти на эти вынужденные меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели около 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.

На Хайнане официально зарегистрировано 168 случаев инфицирования коронавирусом.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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