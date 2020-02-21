Власти города Санья отменили запрет на посещение достопримечательностей из-за коронавируса

САНЬЯ /Китай/, 21 февраля. /ТАСС/. Власти китайского города Санья в южной провинции Хайнань отменили запрет на работу некоторых основных достопримечательностей, которые были закрыты с конца января из-за вспышки вызванного новым типом коронавируса заболевания (COVID-19). Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Согласно его данным, с пятницы туристы вновь смогут посетить такие известные места, как парк "Край света", парк в горах Наньшань, а также остров Учжичжоу. Перед дирекциями туристических объектов поставлена задача обеспечить высокий уровень сервиса при соблюдении строгих санитарных норм. Сотрудники парков и других туристических объектов должны регулярно проводить дезинфекцию территории и принимать все необходимые профилактические меры. На территории всех туристических объектов как персоналу, так и отдыхающим предписано носить защитные маски, а также проходить процедуру проверки температуры тела на входе. Туристов призывают не сбиваться в группы и поддерживать дистанцию между друг другом не менее одного метра.

Все туристические достопримечательности в городе Санья и его окрестностях были закрыты для посещения с 25 января из-за вспышки нового коронавируса. Власти были вынуждены пойти на эти вынужденные меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели около 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.

На Хайнане официально зарегистрировано 168 случаев инфицирования коронавирусом.