20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Полиция Украины возбудила пять дел против участников беспорядков в Новых Санжарах

Протестующие пытались не допустить в местный санаторий эвакуированных из Уханя людей

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары, где протестующие пытались не допустить в местный санаторий для прохождения карантина людей, эвакуированных из китайского Уханя. Об этом сообщил в пятницу на сессии Полтавского областного совета глава полиции региона Иван Выговский.

По его словам, передает агентство РБК-Украина, уголовные дела возбуждены по статьям Уголовного кодекса Украины: 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось о двух уголовных делах, возбужденных по итогам беспорядков в Новых Санжарах.

В пятницу власти Украины эвакуировали из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления самолета на Украине людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий в Новых Санжарах. Известие о размещении в поселке эвакуированных из района эпидемии вызвало панику среди местных жителей. Толпа пыталась перекрыть дорогу и не пропустить автобус в санаторий. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и полицейских, сопровождавших колонну, девять стражей порядка получили ранения. Были задержаны 24 участника беспорядков, 23 из них были вскоре отпущены, под стражей остается ранивший полицейского в голову. В больнице находятся пять сотрудников правоохранительных органов.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели около 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.

Теги
УкраинаКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Китае опровергли слухи об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии
В институте признали, что слухи серьезно отражаются на деятельности учреждения, но там не намерены прекращать работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС