Полиция Украины возбудила пять дел против участников беспорядков в Новых Санжарах

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары, где протестующие пытались не допустить в местный санаторий для прохождения карантина людей, эвакуированных из китайского Уханя. Об этом сообщил в пятницу на сессии Полтавского областного совета глава полиции региона Иван Выговский.

По его словам, передает агентство РБК-Украина, уголовные дела возбуждены по статьям Уголовного кодекса Украины: 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось о двух уголовных делах, возбужденных по итогам беспорядков в Новых Санжарах.

В пятницу власти Украины эвакуировали из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления самолета на Украине людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий в Новых Санжарах. Известие о размещении в поселке эвакуированных из района эпидемии вызвало панику среди местных жителей. Толпа пыталась перекрыть дорогу и не пропустить автобус в санаторий. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и полицейских, сопровождавших колонну, девять стражей порядка получили ранения. Были задержаны 24 участника беспорядков, 23 из них были вскоре отпущены, под стражей остается ранивший полицейского в голову. В больнице находятся пять сотрудников правоохранительных органов.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели около 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 75,4 тыс.