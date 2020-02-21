Делегация России в ПА ОБСЕ возложила цветы к памятнику советскому солдату в Вене

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Представители делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) почтили в преддверии Дня защитника Отечества память советских солдат, погибших за освобождение Австрии в 1945 году. Вместе с российскими парламентариями в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац приняли участие российские дипломаты, представители зарубежных организаций РФ, военного атташата, властей Австрии, дипломаты из стран СНГ.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене 20-21 февраля. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

Австрия с 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии. 13 апреля 1945 года войска 3-го и 2-го Украинских фронтов сломили упорное сопротивление нацистских войск и полностью овладели Веной.

Монумент на венской площади Шварценбергплац является самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию.