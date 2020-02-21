20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Делегация России в ПА ОБСЕ возложила цветы к памятнику советскому солдату в Вене

Монумент на площади Шварценбергплац был сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года
Описание
© Анатолий Бочинин/ТАСС

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Представители делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) почтили в преддверии Дня защитника Отечества память советских солдат, погибших за освобождение Австрии в 1945 году. Вместе с российскими парламентариями в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац приняли участие российские дипломаты, представители зарубежных организаций РФ, военного атташата, властей Австрии, дипломаты из стран СНГ.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Вене 20-21 февраля. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

Австрия с 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии. 13 апреля 1945 года войска 3-го и 2-го Украинских фронтов сломили упорное сопротивление нацистских войск и полностью овладели Веной.

Монумент на венской площади Шварценбергплац является самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию.

Теги
АвстрияРоссияТолстой, Петр Олегович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Китае опровергли слухи об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии
В институте признали, что слухи серьезно отражаются на деятельности учреждения, но там не намерены прекращать работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС