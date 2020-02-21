Шотландский ликеро-водочный завод стал выпускать первый в мире "экологичный" джин

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Один из шотландских ликеро-водочных заводов приступил к производству первого в мире "экологичного" джина из гороха. Как пояснил агентству Reuters представитель предприятия Arbikie Distillery, в отличие от пшеницы, ячменя или кукурузы для выращивания гороха не требуются синтетические азотные удобрения - источник выброса в атмосферу диоксида углерода /СО2/.

По его словам, винокурня, открытая в 2014 году, по примеру других стремится "внести вклад в охрану окружающей среды". При производстве каждого напитка обязательно учитывается этот аспект, что сейчас исключительно важно для развития бизнеса. Не так давно Arbikie Distillery стала производить водку из картошки нетоварного вида, который отбраковывается в супермаркетах, чтобы уменьшить объем пищевых отходов.

"В производстве джина мы сделали шаг в сторону снижения выбросов углерода", - полагает директор завода Джон Стерлинг.

О стремлении внести вклад в сохранение природы объявили в последнее время многие британские компании.

Намерена к 2050 году сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя нефтегазовая корпорация BP, которая, правда, уточнила, что не собирается отказываться от добычи углеводородов. Достижение нулевого нетто-показателя означает, что все выбросы BP будут так или иначе компенсированы за счет мер, направленных на сокращение доли CO2 в атмосфере. Это может быть посадка лесов, осуществление проектов по улавливанию и хранению углерода, а также иные способы нивелировать вклад корпорации в изменение климата Земли.

Ведущий авиаперевозчик Великобритании British Airways, как и вся британская авиаиндустрия, намерен к 2050 году свести "выбросы парниковых газов к нулю", несмотря на развитие отрасли, сооружение новых взлетно-посадочных полос, в том числе третьей в крупнейшем аэропорту Европы - Хитроу. "Мы собираемся достичь этой цели через реализацию целого ряда проектов", - сообщил исполнительный директор авиакомпании Алекс Круз. Авиаперевозчик делает, по его словам, ставку на биотопливо, а также на замену авиапарка новыми самолетами. Так, в 2024 году намечено вывести из эксплуатации двухпалубный широкофюзеляжный Boeing-747.

В число борцов против климатических изменений включаются и британские СМИ. Так, газета The Guardian объявила о решении прекратить рекламное сотрудничество с нефтегазовыми компаниями ради сокращения углеродного следа. "[Газета] стала первым крупным СМИ, которое ввело запрет на получение денег от компаний, добывающих ископаемое топливо", - говорится в заявлении руководства издания.

В январе прошлого года The Guardian отказалась от использования пластиковой упаковки для своих газет и журналов. Решение о переходе на биоразлагаемую упаковку издание объяснило желанием поддержать своих читателей, выступающих за сокращение пластиковых отходов.