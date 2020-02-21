Госавтоинспекция и ФССП проведут операцию по выявлению злостных нарушителей ПДД

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Операцию по выявлению злостных нарушителей на дороге, за которыми числятся неоплаченные штрафы, проведут Госавтоинспекция совместно с Федеральной службой судебных приставов. В настоящее время спецоперация уже проходит в Москве, сообщили ТАСС в пятницу в Госавтоинспекции МВД России.

"Взаимодействие Госавтоинспекции и ФССП, которое отрабатывается в ходе спецоперации, в дальнейшем будет развиваться. До конца года планируется подключить к этой работе все регионы страны", - сказал собеседник агентства.

По словам начальника отделения пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковника полиции Антона Белана, интерес ведомства в проведении межведомственной операции нацелен главным образом на то, чтобы убрать с дороги злостных нарушителей правил дорожного движения. "Массив накопленных штрафов прямо свидетельствует о том, что водитель регулярно нарушает ПДД и игнорирует закон. Значит, он опасен для окружающих его участников дорожного движения. Следует принять во внимание, что большая часть неуплаченных штрафов - это штрафы за превышение скорости. То есть за нарушение, провоцирующее аварии с наиболее тяжелыми последствиями", - сказал он, отметив, что неслучайно усиление работы по контролю за должниками началось после ряда резонансных ДТП.

В Госавтоинспекции МВД России подчеркнули, что промежуточные результаты свидетельствуют об эффективности проводимой межведомственной спецоперации. Работа ведется всего неделю, но уже задержаны десятки злостных нарушителей. За этими показателями - спасенные жизни наших граждан, отметили в ведомстве.

Как сообщили в ГИБДД, в стране злостные нарушители составляют около 7% водителей. Более 84% российских автовладельцев оплачивают штрафы в установленный двухмесячный срок, оставшиеся 9% погашают задолженности в пределах 2 лет.