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Распространение коронавируса нового типа

У снятой с поезда под Брянском гражданки Китая не обнаружили коронавирус

Женщину доставили в больницу из-за высокой температуры

ТАСС, 21 февраля. Результаты анализов, взятые у гражданки Китая, снятой под Брянском с поезда из-за высокой температуры, не подтвердили заражение ее новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

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"На данный момент пришли результаты исследований, о том, что ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены. Этому есть подтверждение", - сказал он.

В ночь на 21 февраля в Брянской области у одной из пассажирок поезда, который следовал из Киева в Москву, поднялась высокая температура. Вагон, в котором находилась гражданка Китая, отцепили и отправили в санитарный тупик.

Женщину поместили в отдельный бокс Брянской областной инфекционной больницы. После проведения комплекса противоэпидемических мероприятий в санитарном тупике состав отправили по маршруту следования.

Теги
РоссияБрянская областьРаспространение коронавируса нового типа
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